В Винницкой области из металлической сушилки в зернохранилище освободили 43-летнего мужчину, который сутки просидел внутри без воды и еды. Там его закрыл фермер, решивший наказать своего рабочего за неотремонтированный трактор.

Инцидент произошел в селе Вербовка Липовецкого района. Первой крик из закрытого зернохранилища услышала проходившая мимо местная жительница.

Что произошло

43-летний мужчина искал подработку, поэтому неофициально устроился на фермерское хозяйство. Работая разнорабочим, он получил задание отремонтировать трактор.

Фермеру не понравился результат работы, поэтому он затолкал мужчину в зернохранилище и запер в металлической сушилке для фруктов, а сам пошел домой.

Поскольку помещение было заполнено металлическими полками для сушки фруктов, мужчина мог там только сидеть. Никаких денег за проделанную работу он не получил.

Проштрафился: на Винничине фермер на сутки закрыл своего рабочего в металлической сушилке / 3 фотографии

Кто освободил заложника

Полицейские, которые приехали на вызов женщины, услыхавшей крик из зернохранилища, были вынуждены расчищать лопатами проход от зерна.

Только после этого они добрались до дверей металлического бункера, внутри которого находилась сушилка.

Правоохранителям мужчина объяснил, что попал в сушилку из-за того, что “проштрафился”.

Что грозит фермеру

Предпринимателя, который умышленно закрыл своего рабочего в сушилке, задержали 9 августа.

Ему уже сообщили о подозрении: сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины.

За содеянное фермеру грозит до пяти лет тюремного заключения.