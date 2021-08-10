В Кривом Роге дети в шутку приковали мать наручниками, освобождать ее пришлось спасателям

В Днепропетровской области дети в шутку приковали свою мать наручниками к перилам. Освобождать женщину пришлось спасателям ГСЧС.

Инцидент произошел 10 августа в Кривом Роге. 39-летняя женщина вместе с детьми гуляла недалеко от своего дома на улице Панаса Мирного.

Накануне мать купила им игрушечные наручники: играя, дети приковали ее к перилам у подъезда.

Все попытки высвободить руки мамы завершились неудачей. Прибывшие на вызов спасатели воспользовались шанцевым инструментом и обычной булавкой.

Медиков на место инцидента вызвать не понадобилось: в результате детских игр женщина не получила никаких травм.

В Кривом Роге мальчика держали на цепи

В конце июля стало известно, что в Кривом Роге 7-летнего мальчика держали на цепи. Чтобы освободиться, он сам позвонил в полицию.

Выяснилось, что такими методами воспитания занимался отчим мальчика. Где находилась мать, когда 30-летний сожитель бил и привязывал ее сына, будет устанавливать следствие.

Полиция уже открыла уголовное производство: за содеянное мужчине грозит условный или реальный срок заключения на срок до пяти лет.

Пользователи соцсетей, проживающих в том же районе Кривого Рога, где произошел инцидент, призывают привлечь к ответственности и мать ребенка.