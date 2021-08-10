Шестеро львовских патрульных, которых приговорили к восьми годам лишения свободы из-за смерти парня в игорном заведении, считают, что приговор не только калечит их жизни, но и полностью деморализует всех полицейских.

По их словам, теперь те, кто защищает закон, перед задержанием преступников сто раз подумают, нужно ли это им.

– Это настоящая нелепица. Приговор был зачитан полностью в одностороннем порядке, все вырвано из контекста. Сплошное возмущение. Я не могу передать свои эмоции словами. Это можно назвать полностью сфабрикованным делом, – говорит осужденный патрульный Назарий Андрушкив.

Сейчас у полицейских есть 30 дней, чтобы обжаловать решение суда. Пока не вступит в законную силу, они не будут задержаны.

– Я и мои коллеги однозначно будем добиваться справедливости в апелляции, – уверяет еще один работник полиции Львова, который получил приговор, Степан Дорош.

Не согласен с решением суда и руководитель патрульной полиции Львовской области Роман Пилипенко:

– Да, случилась трагедия, но неправильно из-за этого ломать шесть судеб парней.

Родственники, знакомые и друзья осужденных встретили родителей погибшего Наталью и Владимира Клима и прокурора Владимира Рубцова криками Позор! От группы поддержки последних обскорбления полетели и в сторону патрульных.

Чтобы сдержать страсти, пришлось даже выставить цепь из полицейских.

Родители погибшего убеждены, что их сына убили именно патрульные.

– У нас есть видео, как они его скручивали, били. На нем сидело 5-6 человек, – говорит отец погибшего 22-летнего парня.

Согласно решению суда, все шесть патрульных должны отбыть за решеткой по восемь лет. Кроме того, семье погибшего должны выплатить 4 млн грн моральной компенсации и 126 тыс. грн на похорон сына.

Трагическое событие в местном казино Львова произошло 9 февраля 2018 года. В тот день полицейские заметили у 22-летнего студента подозрительный сверток.

Парень попытался проглотить пакет, но подавился.

В полиции уверяют, что действовали по инструкциям и даже оказывали задержанному первую помощь.

Приговор шестерым полицейским Галицкий районный суд Львова вынес 3 августа.