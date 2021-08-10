В Одессе водитель автомобиля BMW врезался в остановку общественного транспорта после столкновения с тремя другими автомобилями.

Инцидент произошел во вторник, 10 августа, на четвертой станции Большого Фонтана.

По информации патрульной полиции, водитель BMW двигался по Фонтанской дороге и не справился с управлением. В результате он столкнулся с автомобилями Skoda, Audi и BMW и врезался в остановку общественного транспорта.

Вследствие аварии травмирован водитель одного из BMW. Его госпитализировали в больницу.

По данным местных СМИ, пострадали 31-летний водитель серебристого BMW и две женщины, которые находились на остановке. Они доставлены в больницу. Из-за аварии образовалась пробка, а движение 18-го трамвая парализовано.

Один из очевидцев заявил, что у водителя серебристого BMW имелись признаки алкогольного опьянения.

Напомним, ранее в Одесской области 22-летний парень на Mitsubishi Galant наехал на велосипед, который направлялся навстречу.

В результате столкновения 27-летний водитель и 18-летний пассажир велосипеда погибли на месте аварии от полученных травм.

Источник: Суспільне, Думская

Фото: Патрульная полиция Одесской области