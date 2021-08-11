Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

На Кировоградщине у троих депутатов нашли арсенал оружия: их подозревают в вымогательстве

сбу депутати

Служба безопасности Украины выявила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области огнестрельное оружие. У них изъяли пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Позже выяснилось, что депутаты причастны к вымогательству. В частности, их целью были предприниматели.

— Участники схемы требовали $60 тыс. от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежания уголовной ответственности, — сообщили в ведомстве.

Среди организаторов противоправной деятельности — глава областной организации одной из политических сил.

Силовики задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Также ищут других возможных участников схемы.

Проверяется причастность к незаконной деятельности чиновников региональных подразделений фискальной и налоговой служб.

В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством
На Кировоградщине у троих депутатов нашли арсенал оружия: их подозревают в вымогательстве / 6 фотографий

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение заместителю мэра Николаева Сергею Корневу в незаконном завладении около 27 млн ​​грн.

Подозрение о завладении деньгами во время реконструкции Соборной площади должностному лицу 11 августа вручили детективы НАБУ.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка