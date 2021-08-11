В Кировоградской области задержали депутатов с оружием — занимались вымогательством

Служба безопасности Украины выявила у трех депутатов поселковых советов в Кировоградской области огнестрельное оружие. У них изъяли пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы.

Позже выяснилось, что депутаты причастны к вымогательству. В частности, их целью были предприниматели.

— Участники схемы требовали $60 тыс. от руководителя коммерческой структуры в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За деньги они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежания уголовной ответственности, — сообщили в ведомстве.

Среди организаторов противоправной деятельности — глава областной организации одной из политических сил.

Силовики задержали двух злоумышленников после передачи всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Также ищут других возможных участников схемы.

Проверяется причастность к незаконной деятельности чиновников региональных подразделений фискальной и налоговой служб.

На Кировоградщине у троих депутатов нашли арсенал оружия: их подозревают в вымогательстве / 6 фотографий

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение заместителю мэра Николаева Сергею Корневу в незаконном завладении около 27 млн ​​грн.

Подозрение о завладении деньгами во время реконструкции Соборной площади должностному лицу 11 августа вручили детективы НАБУ.