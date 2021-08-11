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Наташа Тарчевська |

Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком

Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком

В Черниговской области задержали 64-летнего мужчину, который ударил свою жену молотком по голове.

Инцидент произошел в Прилуках. 68-летняя женщина вместе с мужем отдыхала дома, однако после разговора вспыхнула семейная ссора.

Под рукой у мужчины оказался молоток: он схватил его и нанес один удар в голову. Женщина потеряла сознание, и только тогда мужчина вызвал скорую.

С тяжелыми телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали. В полицию обратился врач скорой медицинской помощи.

Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком
Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком
Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком
Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком
Не выдержал очередной ссоры: в Прилуках мужчина разбил жене голову молотком / 2 фотографии

— Мы установили обстоятельства конфликта и изъяли вещественные доказательства. Оказалось, что это уже не первая ссора, которая происходит в этой семье, — заявили правоохранители.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы: в ближайшее время он получит уведомление о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании лицу меры пресечения.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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