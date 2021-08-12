Обещал изнасиловать и выкопал мертвую кошку: 22-летнюю харьковчанку угрожает убить бывший

В Харькове 22-летнюю девушку преследует бывший парень, которому она не ответила взаимностью.

Кроме постоянных угроз, парень разрисовал ее подъезд сатанинскими символами и развешал сырое мясо на перилах лестницы.

Последней каплей стало то, что в подъезде произошло несколько взрывов: выяснилось, что парень взорвал петарды, чтобы напугать девушку.

— Он говорил, что меня собьет черная машина. А недавно он прислал фото моего кота, — рассказала 22-летняя София.

Выяснилось, что любимый питомец девушки недавно умер. Чтобы сделать жуткую фотографию, парень решился раскопать могилу кота.

Месть бывшего

Правоохранители, прибывшие на вызов, зафиксировали и собрали все вещественные доказательства.

Девушка обьяснила, что о том, где была закопана ее кошка, среди знакомых знал лишь ее бывший парень — 25-летний Александр.

— Он высокий, симпатичный, вежливый, однако в его поведении замечались странные вещи. Эгоистичный и требовательный, знал лишь свое “я”. Чтобы добиться своего, он мог провоцировать сердечные приступы, — вспоминает мать Софии.

Сначала Александр пытался вернуть девушку: засыпал сообщениями о любви и приносил бумажные романтические письма под ее дверь.

Когда это не помогло, начал угрожать, что закончит жизнь самоубийством. После этого сохраненные интимные фотографии Софии разослал всем ее друзьям и преподавателям.

Девушка не вытерпела и написала на своего экс-бойфренда заявление в полицию, но сначала там открывать производство отказались.

Уже после собранных доказательств дело открыли ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) УК Украины.

— Прямых доказательств того, что это делает ее бывший парень, следствие пока не имеет. Следователям предоставлено несколько поручений к киберполиции. Они работают вместе со следствием, — сообщили в полиции Харькова.

Санкция статьи предусматривает до трех лет условно. Если, конечно, вина так называемого Люцифера будет доказана.