В правительственном квартале задержали мужчину, который угрожал взрывом

В Киеве в среду, 11 августа, в правительственном квартале мужчина подходил к людям и говорил, что у него есть взрывчатка. Его уже задержали.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
— Во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщил, что имеет при себе взрывоопасные вещества, — сообщили в ведомстве.
Силовики задержали мужчину и вызвали взрывотехников, которые проверили его вещи. Взрывчатки в результате не нашли.
Задержанный оказался уроженцем Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Его доставили в районное управление полиции.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Захват здания Кабмина
Напомним, 4 августа мужчина зашел с гранатой в здание Кабинета министров, после чего выдернул чеку и объявил о захвате помещения.
Мужчина оказался ветераном и инвалид войны из его города.
Около 11.30 утра силовики, перекрывшие весь правительственный квартал, вывели 43-летнего мужчину из Кабмина.
В то же время заседание правительства, назначенное на 13.00, было решено не переносить, поскольку мужчина был нейтрализован.
Позже ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы.