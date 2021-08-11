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Юлія Захарченко |

Расстрелял парня на Ровенщине: 35-летнего мужчину поместили в следственный изолятор

Расстрелял парня на Ровенщине: 35-летнего мужчину поместили в следственный изолятор

35-летнего мужчину, который в городе Дубно возле развлекательного заведения расстрелял 23-летнего парня, поместили в следственный изолятор.

Уроженец Дубно восемь месяцев скрывался от полиции, а затем сам пришел в участок вместе с адвокатом. Правоохранители направили в Ровенский горсуд, где применили выбранную ранее меру пресечения.

Убийство 23-летнего парня в Дубно: подозреваемого поместили в следственный изолятор

8 января 2021 года 34-летний житель Ровенской области убил 23-летнего мужчину. Следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленнику, которое вручили отцу.

Фигуранта уголовного производства объявили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа подозреваемый сам пришел в отделение полиции Киева. В конце концов во время судебного заседания мужчину поместили в следственный изолятор.

Жителя Дубно подозревают по статье 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Ему может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы за содеянное.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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