В Киеве 53-летний отец с 30-летней дочерью организовали подпольный цех. Они занимались подделками изделий из кожи известных французских и итальянских брендов. После чего под видом оригинала продавали вещи через столичные магазины и интернет.

Организаторы устроили ателье на Нивках, в арендованном здании. Там они изготавливали модные туфли, ремни, женские сумки. На вещах ставили этикетки известных брендов.

— Цены колебались от €300 до €500. Если сравнивать с ценами на оригинальные вещи, которые продают на официальных сайтах настоящих производителей, то они значительно ниже, — объясняет руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

В полиции говорят, что швейный бизнес был семейным. Сначала делали вещи из кожи, а затем решили к уже привычной телячьего сырья добавить крокодил.

— Отец и дочь изготавливали все на очень профессиональном уровне. Сначала они покупали оригинал этого изделия, после чего мастера изучали все и шили соответствующие копии, — говорит Небытов.

Желающих приобрести такой товар было много. Однако о конкуренте узнали производители и импортеры оригинальной продукции.

Именно они и обратились к правоохранителям, которые впоследствии провели обыски и закрыли цех.

Несмотря на это, компания до сих пор принимает заказы. Правда теперь сообщают, что никаких брендированных вещей у них нет, но по желанию клиента могут прицепить любой логотип.

Из цеха следователи изъяли 16 экзотических шкур. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Организаторам бизнеса грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.