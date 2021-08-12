В Украине за первые семь месяцев 2021 года произошло 25 533 аварий на дорогах из-за превышения скорости. В результате пострадали более 7,5 тыс. человек.

Такие данные обнародовало Министерство внутренних дел Украины.

— За семь месяцев 2021 из-за превышения скорости в Украине произошло 25 533 ДТП, в которых 852 человека погибли и 6719 получили травмы, — сообщили правоохранители.

В полиции также напомнили о скоростных требованиях на дорогах Украины:

в населенных пунктах движение авто разрешается со скоростью не более 50 км / ч, а в жилых и пешеходных зонах — до 20 км/ч;

За пределами населенных пунктов автомобилям разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч;

на дороге с отдельными проезжими частями, которые отделены друг от друга разделительной полосой — не более 110 км/ч;

на автомагистралях можно развивать скорость до 130 км/ч.

Кроме этого, как указывает полиция, водитель должен учитывать дорожную обстановку, а также особенности перевозимого груза и состояние транспортного средства, чтобы не спровоцировать трагические последствия на дороге.

Напомним, на днях в Одессе произошло масштабное ДТП: водитель серебристого BMW на скорости влетел в машину, стоявшую впереди перед красным светом светофора.

Рикошет стал травматичным для пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на зеленый свет.