На Киевщине в ветклинике ошибочно стерилизовали собаку — что известно о скандале

Хозяин трехлетней собаки Альбы показал на животе своей любимицы шрам, которого, говорит, там точно не должно быть. Это шрам после стерилизации. Недавно Альбу Максим, как обычно, отвез в ветеринарную клинику. Там золотистую ретриверку должны были помыть, причесать и почистить ей зубы. Однако собаку ошибочно стерилизовали.

По словам Максима, ему пришла смс от врача о том, что можно приезжать — собака прооперирована, зубы почищены, она выкупана, забирайте.

Он отметил, что удивился и подумал, что это какая-то ошибка и смс отправляли не ему. Однако уже после приезда в ветклинику стало понятно, что сообщение адресовали таки ему.

— Шок, недоумение. Это как прийти к парикмахеру, а тебя кастрировали, — рассказал хозяин Альбы.

Максим сразу же вызвал полицейских и адвоката, а также связался с главным врачом клиники. Мужчина ответил, что это недопонимание и стечение обстоятельств.

— Вы просто можете вдуматься! У меня собака была записана на груминг, — сказал Максим. — Я знаю, — ответил врач. — Вместо того, чтобы искупать собаку, вы ввели в общий наркоз и стерилизовали! Я вас, кроме как варварами, даже назвать не могу, — подчеркнул Максим. — Ну, там была просьба почистить зубы, и эта процедура делается с анестезией. Поэтому это все сложилось так, что мы допустили ошибку, — подытожил врач.

Максим говорит, что никаких документов о проведении операции у клиники не было. А в электронном дневнике так и значилось — груминг, то есть собачья прическа.

В самой клинике получить хоть какой-то прокомментировал инцидент Вікнам СТБ не удалось. Главный врач ушел в отпуск — в клинике сообщили, что нужно звонить только с 25 августа. Вскоре на своей странице в социальной сети Facebook врач написал об этой ситуации.

— Вчера в нашей клинике произошел досадный инцидент, возникший вследствие ужасного стечения обстоятельств по вине сотрудников нашей клиники. Мы полностью признаем нашу ошибку, — отметил врач.

Однако эта ошибка может стоить врачам лицензии, а частной клинике грозит штраф. В тот же день Максим обратился в Госпродпотребслужбу. Там после “случайной” стерилизации Альбы уже инициировали проверки в ветлечебнице.

— Проверка лицензионной деятельности и лицензии деятельности ветеринарной клиники. После того, как комиссия тщательно изучит, что происходит в ветеринарной клинике, может быть лишение лицензии и завершение работы этого юридического лица, — рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

После огласки главный врач ветеринарной клиники предложил Максиму компенсацию, от которой тот отказался. Однако мужчины договорились об ином.

— Он будет следующие два года ежемесячно бесплатно лечить четырех животных, у владельцев которых нет на это денег. И он будет раз в месяц публично по этому поводу отчитываться. Если эта ошибка может спасти каких-то животных, то я буду только рад. Эту ситуацию уже никак не изменить, но может, хоть кому-то это поможет, — поделился Максим.

Фото: Вікна СТБ