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Юлія Захарченко |

Вместо стрижки — стерилизация: на Киевщине в ветклинике ошибочно прооперировали собаку

Вместо стрижки — стерилизация: на Киевщине в ветклинике ошибочно прооперировали собаку

Хозяин трехлетней собаки Альбы показал на животе своей любимицы шрам, которого, говорит, там точно не должно быть. Это шрам после стерилизации. Недавно Альбу Максим, как обычно, отвез в ветеринарную клинику. Там золотистую ретриверку должны были помыть, причесать и почистить ей зубы. Однако собаку ошибочно стерилизовали.

На Киевщине в ветклинике ошибочно стерилизовали собаку — что известно о скандале

По словам Максима, ему пришла смс от врача о том, что можно приезжать — собака прооперирована, зубы почищены, она выкупана, забирайте.

Он отметил, что удивился и подумал, что это какая-то ошибка и смс отправляли не ему. Однако уже после приезда в ветклинику стало понятно, что сообщение адресовали таки ему.

На Киевщине в ветклинике ошибочно стерилизовали собаку — что известно о скандале

— Шок, недоумение. Это как прийти к парикмахеру, а тебя кастрировали, — рассказал хозяин Альбы.

Максим сразу же вызвал полицейских и адвоката, а также связался с главным врачом клиники. Мужчина ответил, что это недопонимание и стечение обстоятельств.

— Вы просто можете вдуматься! У меня собака была записана на груминг, — сказал Максим.

— Я знаю, — ответил врач.

— Вместо того, чтобы искупать собаку, вы ввели в общий наркоз и стерилизовали! Я вас, кроме как варварами, даже назвать не могу, — подчеркнул Максим.

— Ну, там была просьба почистить зубы, и эта процедура делается с анестезией. Поэтому это все сложилось так, что мы допустили ошибку, — подытожил врач.

Максим говорит, что никаких документов о проведении операции у клиники не было. А в электронном дневнике так и значилось — груминг, то есть собачья прическа.

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В самой клинике получить хоть какой-то прокомментировал инцидент Вікнам СТБ не удалось. Главный врач ушел в отпуск — в клинике сообщили, что нужно звонить только с 25 августа. Вскоре на своей странице в социальной сети Facebook врач написал об этой ситуации.

— Вчера в нашей клинике произошел досадный инцидент, возникший вследствие ужасного стечения обстоятельств по вине сотрудников нашей клиники. Мы полностью признаем нашу ошибку, — отметил врач.

На Киевщине в ветклинике ошибочно стерилизовали собаку — что известно о скандале

Однако эта ошибка может стоить врачам лицензии, а частной клинике грозит штраф. В тот же день Максим обратился в Госпродпотребслужбу. Там после “случайной” стерилизации Альбы уже инициировали проверки в ветлечебнице.

— Проверка лицензионной деятельности и лицензии деятельности ветеринарной клиники. После того, как комиссия тщательно изучит, что происходит в ветеринарной клинике, может быть лишение лицензии и завершение работы этого юридического лица, — рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

На Киевщине в ветклинике ошибочно стерилизовали собаку — что известно о скандале

После огласки главный врач ветеринарной клиники предложил Максиму компенсацию, от которой тот отказался. Однако мужчины договорились об ином.

— Он будет следующие два года ежемесячно бесплатно лечить четырех животных, у владельцев которых нет на это денег. И он будет раз в месяц публично по этому поводу отчитываться. Если эта ошибка может спасти каких-то животных, то я буду только рад. Эту ситуацию уже никак не изменить, но может, хоть кому-то это поможет, — поделился Максим.

Фото: Вікна СТБ

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