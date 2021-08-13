На Хмельнитчине экскурсовода музея осудили за получение 8 тыс. карантинной выплаты

В Нетешине Хмельницкой области осудили научного сотрудника краеведческого музея. Причиной стало то, что он получил 8 тыс. гривен государственной помощи на время карантина.

Уголовное дело против мужчины открыли по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Согласно решению суда, он получил три года ограничения свободы (условный срок).

Как это произошло

Осужденным оказался 71-летний музейный работник Виктор Войковский. Журналистам он рассказал, что зарегистрировался на сайте сервиса и создал заявку на получение карантинной помощи.

В то время город Нетешин находился в красной зоне карантина, однако мужчина получал зарплату в полном объеме. Отметим, что средняя заработная плата научных сотрудников государственных музеев равна минимальной (приблизительно 6 тыс. гривен).

— Я деньги у государства не воровал, а просто заполнил заявку. Мне могли дать деньги, а могли не дать. Деньги дали, а в итоге завели на меня дело, что я мошенник, — сказал Виктор Войковский.

Условный срок, который получил научный сотрудник, также предусматривает испытательный срок продолжительностью один год.

Карантинные выплаты в Украине

В декабре 2020 года депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о поддержке бизнеса во время карантина.

Принятый документ предусматривает получение выплат в размере 8 тыс. гривен.

На эти государственные средства могли рассчитывать наемные работники ФЛП или юридических лиц, сфера деятельности которых попадала под ограничения красной зоны карантина в период февраля-марта 2021 года.

Источник: Граты

Фото: Нетишинский музей