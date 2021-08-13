Пожар в Одессе: подробности пожара на заводе Лукоил

В Одессе на территории завода Лукоил, который сейчас не действует, произошел пожар. Спасатели, прибывшие на место происшествия, увидели, что горело одновременно шесть автомобилей.

Огонь вспыхнул по адресу ул. Шкодова гора, 1/1 вечером 12 августа. Пламя разгорелось на общую площадь около 70 кв. м.

Спасатели ликвидировали огонь через 30 мин после сообщения о пожаре. Для этого привлекли 24 спасателей и восемь единиц пожарной техники. Сейчас специалисты устанавливают все причины и возможные убытки от пожара.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, за текущие сутки в Украине произошло 326 пожаров. К сожалению, из-за вспышки пламени погибли два человека, еще шестеро граждан пострадали.

Всего с начала этого года произошел 45 881 случай пожара, из которых 16 431 — в жилом секторе и 1 114 пожар — в производственной сфере. К сожалению, 1 018 человек погибли и еще 848 пострадали. Однако работникам ГСЧС удалось спасти 982 человек.