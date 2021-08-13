Хищение 27 млн грн: заместителя мэра Николаева взяли под стражу с залогом 3,5 млн грн

Заместителю городского головы Николаева 12 августа суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3,5 млн грн. Он подозревается в хищении почти 27 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

— По ходатайству детективов НАБУ, согласованным прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю Николаевского городского головы, одному из подозреваемых в завладении 26,8 млн грн бюджетных денег при выполнении работ по реконструкции Соборной площади в Одессе, — сообщили в ведомстве.

Напомним, правоохранители раскрыли незаконную схему хищения бюджетных денег из Николаевского городского совета.

По данным НАБУ, чиновники разворовывали деньги, прикрываясь выполнением работ по реконструкции Соборной площади в Одессе.

Заместитель мэра Николаева и другие лица по сговору обеспечили победу в тендере одной из компаний, которая выполнила ремонтные работы. Позже выяснилось, что их провели по завышенной стоимости, что нанесло ущерб горсовету в размере 26,8 млн грн.