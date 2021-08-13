В Бердянске вожатый детского лагеря растлил 10-летнюю девочку

Полиция задержала 18-летнего парня, который развращал 10-летнюю девочку. Подросток был вожатым в детском лагере, где она отдыхала.

Инцидент произошел утром 12 августа в Бердянске. К правоохранителям обратилась мать пострадавшего ребенка.

Выяснилось, что в то утро вожатый без разрешения вошел в комнату, где жили четыре девочки.

Парень был уверен, что дети ничего не слышат, и подошел к кровати одной из девочек.

Достав из кармана мобильный телефон, он полностью раздел 10-летнюю девочку и касался руками ее половых органов. Все происходящее педофил снимал на видео.

Горе-вожатым оказался 18-летний житель Киевщины, студент одного из столичных университетов.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины. Правоохранители будут ходатайствовать о заключении 18-летнего злоумышленника под стражу.

Если суд докажет вину парня, ему грозит до восьми лет заключения.