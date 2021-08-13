В Киеве полицейские разоблачили 41-летнюю женщину, которая присвоила 600 тыс. грн с помощью обмана на сайте онлайн-знакомств. Она выдавала себя богатого иностранца.

Женщина работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она использовала для анкеты на сайте знакомств.

— Около года она вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. Этот мужчина, по легенде злоумышленницы, прислал потерпевшей посылку со слитками золота, однако на таможне на дорогостоящий подарок якобы наложили арест, — сообщили в полиции.

Войдя в доверие к потерпевшей, женщина заставила ее взять кредит якобы для уплаты штрафа на таможне за дорогостоящий подарок. Пострадавшая взяла кредит на 600 тыс. грн и перечислила эти деньги мошеннице.

По месту ее жительства силовики провели обыски и нашли доказательства преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, ранее иностранец выманил у 67-летней жительницы Херсона, с которой познакомился в социальной сети, $21 тыс.

Онлайн-общение пенсионерки со злоумышленником длилось несколько месяцев. Мужчина обещал переехать жить к женщине в Херсон.