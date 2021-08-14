В Вашингтонской средней школе вое учеников устроили стрельбу. Погиб один ученик. Еще один — в полицейском участке.

Стреьба стала второй по счету всего за сутки. Перед этим стреляли в мегаполисе Нью-Мексико.

Заместитель командира полиции Альбукерке Кайл Хартсок заявил о стрельбе как о единичном инциденте между двумя 13-летними учениками. Сотрудник школы подбежал к двум парням после того, как разразился конфликт.

Следователи пытались выяснить, как и где ученик раздобыл пистолет и что могло стать причиной стрельбы.

Пока опрашивают детей и школьный состав преподавателей.

Губернатор Мишель Лужан отметила, что в данный момент администрация работает над решением насилия с оружием в штате.

Школу закрыли, а родителей попросили забрать детей.

В городе Рубежное Луганской области 17-летний юноша выстрелил из винтовки в сторону компании детей, которые ехали на велосипедах. В результате пострадал 13-летний подросток.

Инцидент произошел поздним вечером 12 августа. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов.