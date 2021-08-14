Получила ожоги 95% тела: под Запорожьем женщина облила себя бензином и подожгла

В Запорожской области в селе Наталовка мать двоих сыновей облила себя бензином и подожгла на собственном дворе.

Вечером соседи услышали страшные крики самой 51-летней Натальи и ее мужа, который увидел, в окно как женщина вся в огне.

Так, Наталья взяла у мужа бутылку с бензином и спички. А потом зашла за задний двор, где облила себя с ног до головы и подожгла.

Огонь удалось потушить. Наталья еще дышала и даже успела сказать несколько слов своему мужу.

На спасение женщины вместе со скорой приехала специальная реанимационная бригада. Медики делали все, что могли.

— Женщина находилась в критическом состоянии, она была без сознания. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких, была оказана экстренная медицинская помощь, — говорит сотрудник центра экстренной медпомощи Запорожье Владислав Долинный.

В больницы Наталья прожила одну ночь, а утром ее не стало. По словам медиков, у женщины диагностировали 95% ожогов тела.

Известно, что подобная трагедия в этой семье уже не впервые. Когда Натали было 16 лет, ее мать покончила с жизнью, совершив самосожжение. Теперь через 30 лет ее поступок с точностью повторила дочь.

Психиатры подтверждают: стресс может стать толчком к длительному психическому расстройству, но все остальное в этой истории только совпадение и никакой мистики нет.

Так, медики сомневаются, что погибшая последовала именно свою мать.

В то же время предполагают, что психическое обострение у Натальи могло произойти из-за нового потрясения. На днях погиб ее сосед — молодой парень, ровесник и лучший друг ее сына.