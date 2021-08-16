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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Разбил бутылку о голову и порезал: в Одесской области мужчина пытался изнасиловать ребенка

насилие

В Одесской области в понедельник, 16 августа, задержали мужчину, который пытался изнасиловать семилетнюю девочку в заброшенном помещении. Он силой затащил туда ребенка и начал раздевать.

Однако девочка так громко кричала, что ее услышала прохожая женщина. Она пришла к месту происшествия, забрала ребенка и позвала односельчан и полицейских, которые находились неподалеку.

Правоохранители задержали нападавшего и выяснили, что он судим за имущественные преступления и ведет кочевой образ жизни.

По данным полицейских, днем ​​он увидел ребенка на улице недалеко от ее дома.

Тогда же 23-летний мужчина затащил девочку в заброшенную постройку. Там он ударил ее стеклянной бутылкой по голове, а также намеренно порезал руку.

Такие действия он делал с целью запугивания и присмирения. После этого нападающий начал раздевать свою жертву.

Но до изнасилования, к счастью, не дошло. Мужчину сразу задержали.

(Українська) Розбив пляшку об голову та порізав: на Одещині чоловік намагався зґвалтувати дитину
(Українська) Розбив пляшку об голову та порізав: на Одещині чоловік намагався зґвалтувати дитину
(Українська) Розбив пляшку об голову та порізав: на Одещині чоловік намагався зґвалтувати дитину
(Українська) Розбив пляшку об голову та порізав: на Одещині чоловік намагався зґвалтувати дитину
Разбил бутылку о голову и порезал: в Одесской области мужчина пытался изнасиловать ребенка / 2 фотографии

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 15 (покушение на уголовное преступление) и ч. 4 ст. 152 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) УК Украины.

Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

На время досудебного расследования он будет находиться в следственном изоляторе.

Также нападающему назначили ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая определит его вменяемость.

После получения заключения судмедэкспертизы правоохранители будут принимать процессуальное решение о телесных повреждений, вызванных девочке.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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