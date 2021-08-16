СБУ задержала на Херсонщине агента российской разведки

Служба безопасности Украины пресекла на Херсонщине деятельность агента, завербованного сотрудниками Главного управления разведки Генштаба ВС РФ.

Злоумышленником оказался местный пенсионер, который служил в Вооруженных силах СССР.

Мужчина согласился сотрудничать с российской спецслужбой из идеологических побуждений.

Агент идентифицировал сотрудников украинских спецподразделений, собирал данные о гражданах, которых потенциально можно завербовать, а также пытался выяснить схему безопасности одного из объектов критической инфраструктуры, расположенного в области.

Информацию он по скрытым каналам связи передавал своим российским кураторам.

Во время обыска по месту жительства пенсионера обнаружены мобильные телефоны, на которых выявлена переписка с инструкторами, а также оружие с патронами и взрывчатка.

Мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Оперативники продолжают следственные действия.