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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

СБУ задержала на Херсонщине агента российской разведки

Затримання диверсанта

Служба безопасности Украины пресекла на Херсонщине деятельность агента, завербованного сотрудниками Главного управления разведки Генштаба ВС РФ.

Злоумышленником оказался местный пенсионер, который служил в Вооруженных силах СССР.

Мужчина согласился сотрудничать с российской спецслужбой из идеологических побуждений.

Агент идентифицировал сотрудников украинских спецподразделений, собирал данные о гражданах, которых потенциально можно завербовать, а также пытался выяснить схему безопасности одного из объектов критической инфраструктуры, расположенного в области.

Информацию он по скрытым каналам связи передавал своим российским кураторам.

Во время обыска по месту жительства пенсионера обнаружены мобильные телефоны, на которых выявлена переписка с инструкторами, а также оружие с патронами и взрывчатка.

Мужчине объявлено о подозрении по ч.1 ст.111 (Государственная измена) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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