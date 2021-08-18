Утро в тихом поселке с ироничным названием Веселое. Испуганная женщина позвонила в полицию и вызвала скорую помощь, чтобы силовики усмирили ее 44-летнего сына, у которого обострилась психическая болезнь. Бедная едва успела закрыть неадеквата в летней кухне и умоляла о помощи.

— Я уже подошла — он орал не своим голосом, что-то кричал. Мама была на улице, она вызвала скорую, вызвали полицию. Он давно стоял на учете. Она же понимала… агрессивный же наверно был, не просто так она вызвала полицию, — рассказала очевидец инцидента Татьяна Минаева.

Медики приехали первыми, но во двор заходить не рискнули, ждали полицию. Впрочем, прибытие копов неадеквата отнюдь не испугало, наоборот — разозлило еще больше.

— Приехала скорая, почти все время ждала полицию здесь, стояла под домом, но не у них, а у соседей. Ну, мы же вышли все посмотреть, смотрим. Приехала полиция, они же подождали полицию, заходят, а он сразу из двери ногой и полицейского ножом, — рассказала Татьяна.

43-летний старший сержант патрульной полиции Алексей Кустов оказался вплотную к мяснику и сразу же получил удар острым лезвием в грудь. Его напарник и фельдшер пытались оттянуть раненого со двора. Но псих бросился за ними и успел вонзить нож в спину еще и медику.

— Видел как выскакивали они. Врач выскочил и за спину держался, потом выскочил полицейский один, за ним еще один полицейский выскочил и упал посреди дороги. И все. Это то, что я видел, — рассказал сосед Павел Скнарь.

Спасти раненого полицейского медики не смогли. Он погиб по дороге в реанимацию. А вот пострадавший фельдшер сейчас в больнице. Угрозы жизни, к счастью, нет. Получается, что ни копы, ни бригада скорой так и не смогли утихомирить буйного больного. Поэтому неизвестно, сколько бы еще могло быть жертв, если бы на место не примчался брат мясника.

— Он закрылся и кричал. Муж говорит, слышал, что он кричал, кто зайдет во двор, всех порежет. Максим говорит — я пойду. Он только меня послушает. Буквально пять минут и он вышел и лег сам, руки за голову и лег один на улице, — рассказывает Татьяна.

Агрессивного мужчину немедленно скрутили и надели наручники, он уже не сопротивлялся. Во дворе в помойке полицейские нашли отломанную рукоять кухонного ножа, а уже в доме в тайнике — окровавленное лезвие.

Местные говорят, что о болезни 44-летнего Владимира знали все, он состоял на учете в психдиспансере. Но в повседневной жизни был тихий, нелюдимый, соседей сторонился, просто возился по хозяйству.

— Куда полиция смотрела? Мама говорит, я их предупредила, будьте очень осторожны. Она же не просто так предупредила. А они… я не знаю. Были у них бронежилеты в машине — не было. Они были без бронежилетов, они зашли просто в жилетах, — возмущается соседка.

Зато в патрульной полиции уверяют, что все спецсредства у копов были.

Как рассказал заместитель руководителя Каховского отдела полиции Херсонской области Иван Белоус, работник полиции получает специальные средства как активной обороны, так и индивидуальной защиты.

Погибший сержант Алексей Кустов считался опытным копом, отслужил в рядах полиции 24 года и уже через год должен был выйти на пенсию. Почему полицейский и его напарник не надели бронежилеты, не применили табельное оружие, будут разбираться следователи.

А вот убийце грозит пожизненное заключение. Но если мужчину признают невменяемым, то его ждет всего лишь принудительное лечение.