В Карпатах поисково-спасательная группа ориентировочно дважды проходила мимо места, где находился потерянный шестилетний Алексей Стефанцив.

Однако его либо не смогли увидеть, либо он просто спал и ничего не слышал, предполагает руководитель поисково-спасательной группы Тарас Брында.

По его словам, Алексей пытался вернуться назад.

– Мальчик увидел развилку. Там надо было повернуть направо, но ему казалось, что вместе с родными он шел прямо и никуда не сворачивал. Таким образом он выбрал худшую тропу, которая дальше терялась, – объясняет Тарас Бринда.

Бабушка Алексея Орыся Ямборак все время держала как ориентир в поле зрения кепку внука. Но в какой-то момент ребенок исчез, а она не успела его догнать.

– Когда я уже не увидела внука, всю дорогу спрашивала у людей, видели ли его. И женщина сказала мне, что мальчик в камуфляжных брюках очень далеко, – вспоминает бабушка.

Искали маленького Алексея около 300 человек более 30 часов. Нашли его в километре от места, где видели в последний раз.

За это время ребенок ничего не ел, не пил и спал на земле.

Это были самые длительные поиски детей в Карпатах в этом году. Спасатели в очередной раз не рекомендуют брать малышей на восхождение.

Если же родители готовы к риску, то следует придерживаться детального инструктажа и обеспечить ребенка по меньшей мере телефоном.

Шестилетний Алексей Стефанцив потерялся в Карпатах вечером 14 августа. Мальчик вместе с семьей поднимался зеленым маршрутом на гору Говерла.

К поискам привлекли семь специальных групп.

Нашли ребенка около 19.30 15 августа на маршруте в сторону горы Кукул. Маленький Алексей почти пересек административную границу с Закарпатьем.

Фото: ГСЧС