Масштабная авария произошла в Днепре 17 августа около 20.30 — столкнулись одновременно четыре грузовых автомобиля.
Полиция предварительно установила, что виновником ДТП является 66-летний водитель автомобиля Daf, который, двигаясь Полтавским шоссе, выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes Atego.
За ним в этот момент в попутном направлении ехала еще одна фура, за рулем которой был 33-летний водитель. Она просто въехала в прицеп Daf.
Дальше было еще одно столкновение — Mercedes Atego ударился с грузовиком Scania, выезжавшим с АЗС.
В результате удара 28-летний водитель Mercedes Atego погиб на месте, а его пассажира и водителей грузовых автомобилей госпитализировали с различными травмами.
Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе и технического состояния транспортных средств, для установления причин аварии.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
В ГСЧС уточнили, что на момент прибытия спасателей кабина Daf пылала, но водителю удалось вовремя покинуть транспортное средство. А тело погибшего водителя Mercedes им пришлось доставать с помощью спецсредств.