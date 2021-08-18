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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Масштабное ДТП в Днепре с четырьмя грузовиками: один погибший, четверо в больнице

Масштабна ДТП у Дніпрі

Масштабная авария произошла в Днепре 17 августа около 20.30 — столкнулись одновременно четыре грузовых автомобиля.

Полиция предварительно установила, что виновником ДТП является 66-летний водитель автомобиля Daf, который, двигаясь Полтавским шоссе, выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes Atego.

За ним в этот момент в попутном направлении ехала еще одна фура, за рулем которой был 33-летний водитель. Она просто въехала в прицеп Daf.

Дальше было еще одно столкновение — Mercedes Atego ударился с грузовиком Scania, выезжавшим с АЗС.

В результате удара 28-летний водитель Mercedes Atego погиб на месте, а его пассажира и водителей грузовых автомобилей госпитализировали с различными травмами.

Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабна ДТП у Дніпрі
Масштабное ДТП в Днепре с четырьмя грузовиками: один погибший, четверо в больнице / 4 фотографии

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе и технического состояния транспортных средств, для установления причин аварии.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В ГСЧС уточнили, что на момент прибытия спасателей кабина Daf пылала, но водителю удалось вовремя покинуть транспортное средство. А тело погибшего водителя Mercedes им пришлось доставать с помощью спецсредств.

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Источники: Нацполиция, ГСЧС

Фото: Нацполиция, ГСЧС

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