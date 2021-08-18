Сразу в семи областях: по всей Украине обесточены 138 населенных пунктов

В результате тяжелых погодных условий утром среды, 18 августа, 138 населенных пунктов оказались обесточены.

Без света оказались жители семи областей Украины, сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пострадала Житомирская область, где свет пропал в 70 населенных пунктах, а также Киевская и Хмельницкая – 30 и 24 обесточенных поселка соответственно.

Также пострадали жители Черниговской (9), Днепропетровской (2), Черновицкой (2) и Кировоградской (1) областей.

Причиной отключения стало срабатывание систем автоматической защиты линий электропередач.

Читайте В результате непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов в восьми областях

Бригады облэнерго уже приступили к ремонтным работам и работают над возобновлением подачи электроэнергии.

Фото: пресс-служба Закарпаттяобленерго