Вечером 17 августа Хмельницкий затопило после мощного ливня. В некоторых районах города был крупный град.

Погода в Хмельницком испортилась около 17.00. Дожди прошли почти во всех районах города, особенно задело Озерную и территорию вблизи ТЦ Оазис.

В тот же вечер последствия непогоды в Хмельницком жители города начали распространять в соцсетях.

Наибольшей популярности набрал ролик, где из маршрутки, остановившейся в нескольких метрах от бордюра, женщина выходит прямо в сильные потоки дождевой воды, и уже в следующий миг исчезает из поля зрения оператора видео.

— Не ищи меня, потому что я на море! Ой, унесло! Обычный день на Хмельнитчине. Это для мытья ног перед посадкой в транспорт, — шутят пользователи соцсетей.

Частично подтопило территорию известного в Украине рынка в Хмельницком. На улице Тернопольской в результате непогоды на дорогу повалило елку. Кое-где люди были вынуждены идти в тех местах, где воды было по пояс.

Большинство улиц в Хмельницком затопило из-за отсутствия комплексной ливневой канализации. Также имеет значение расположение улиц: больше всего пострадали районы, расположенные в низине, куда всегда течет вода.

Помощь спасателей

17 августа в Хмельницком частично было прекращено движение троллейбусов. Среди затопленных улиц десятки автомобилей просто остановились.

Спасатели ГСЧС 22 раза выезжали на ликвидацию последствий непогоды.

— С помощью мотопомп большой производительности и пожарных автомобилей откачано более 1900 кубических метров воды, — говорится в сообщении.

Поваленные деревья, перекрывавшие движение транспорта и мешавшие людям на тротуарах, спасатели оперативно раскряжевывали.

К ликвидации последствий непогоды в Хмельницком от ГСЧС было привлечено 11 единиц техники и 41 спасателя.

Фото: YE.ua, khm_gram24