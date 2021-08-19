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Анастасія Рогожінська |

Возле границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника — ГПСУ

Прикордонники

Утром 19 августа у границы с Румынией нашли тело застреленного пограничника. Ведется следствие.

Об этом рассказал представитель Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, тело 24-летнего пограничника нашли с огнестрельным ранением. До этого он находился на дежурстве.

— Да, произошла неприятная ситуация. Нашли тело пограничника. Продолжаются следственные действия, — объяснил Бровко.

Известно, что погибшего нашли в селе Селятин Черновицкой области. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства этого случая.

Фото: ГПСУ

Источник: Україна 24

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