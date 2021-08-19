В Киеве 47-летний сотрудник муниципальной стражи Леонид Зелинский получил три удара ножом в живот, потому что вышел из дома, чтобы сделать замечание шумной компании.

От криков во дворе мужчина проснулся на рассвете.

– Выглянул в окно – там два человека в явно неадекватном состоянии. Попросил их вести себя тише, потому что люди спят, – вспоминает мужчина.

Но те начали стучать по забору рядом с высоткой и угрожать, что разбьют окна. Поэтому Леонид оделся и пошел усмирять хулиганов на улицу.

На входе в дом его уже ждали незнакомцы. Пока один отвлекал, другой начал наносить удары в живот. Когда раненый Леонид достал газовый баллончик, нападающий скрылся.

– Хорошо, что баллон был. Если бы его не было, то, может, и добил бы! – предполагает киевлянин.

Скорую пострадавшему вызвал прохожий.

В муниципальной охране Леонид работает три года. Дежурит в медучреждениях, следит за порядком на массовых мероприятиях, патрулирует парки. За это время, говорит он, конфликты случались, но нападение произошло впервые.

Злоумышленника сотрудники полиции задержали через несколько часов. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 26-летний уроженец Киевской области.

Несколько недель назад он ударил ножом в шею охранника парковки Богдана. Пострадавшего спасло то, что до сонной артерии оставалось всего несколько миллиметров.

Сейчас же Леониду Зелинскому сделали сложную операцию на кишечнике. К работе он вернется нескоро, потому что впереди его ждут месяцы восстановления.

А вот напавшему на него грозит до восьми лет тюрьмы.