Новости Харькова: у грузовика посреди дороги отпала кабина (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля. Пострадал один из водителей, которого медики немедленно доставили в больницу.

Инцидент произошел на Карповском спуске в среду, 18 августа.

Отпала кабина посреди дороги: в Харькове произошло ДТП с участием грузовика / 4 фотографии

Местные жители стали свидетелями того, как во время движения у грузовика ТАТА прямо посреди автодороги оторвалась кабина.

По данным ГСЧС, водителя зажало в этой кабине. Судьба другого — водителя легковушки ВАЗ — неизвестна.

Спасатели, приехав на место аварии, вырезали мужчину из кабины. 56-летнего пострадавшего медики немедленно госпитализировали.

Вскоре в Telegram-канале Харьков LIVE появилась информация, что водитель погиб. Однако официального подтверждения нет.

Вместе с тем правоохранители сообщили подробности ДТП. По их данным, грузовик после потери кабины выехал на встречную полосу, где и врезалась в легковушку, пишет Vgorodе.