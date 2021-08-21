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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка

Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка

Вечером 20 августа пожар в Броварах охватила пятиэтажку. Спасатели эвакуировали всех жителей дома.

Инцидент произошел в одном из подъездов на улице Гагарина, 11. Видео пожара в Броварах быстро распространились в соцсети.

На кадрах видно, что стена пламени перекинулся на крышу, который начал гореть по всей площади.

К тушению пожара привлечены более 60 спасателей и 18 единиц техники.

Причину пожара в Броварах устанавливать в ГСЧС. Локализация пламени продолжается.

Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка / 3 фотографии

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