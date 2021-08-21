Вечером 20 августа пожар в Броварах охватила пятиэтажку. Спасатели эвакуировали всех жителей дома.
Инцидент произошел в одном из подъездов на улице Гагарина, 11. Видео пожара в Броварах быстро распространились в соцсети.
На кадрах видно, что стена пламени перекинулся на крышу, который начал гореть по всей площади.
К тушению пожара привлечены более 60 спасателей и 18 единиц техники.
Причину пожара в Броварах устанавливать в ГСЧС. Локализация пламени продолжается.
Масштабный пожар в Броварах: пылает пятиэтажка / 3 фотографии