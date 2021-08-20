Херсонские правоохранители установили личность владельца автомобиля Lexus, на который упал крупнейший флагшток области 20 августа.

Его имя не раскрывают, лишь отмечают, что обращений в полицию от него не поступало.

Кроме того, отмечают: то, что флагштоком был поврежден автомобиль, выяснили во время мониторинга херсонских групп в социальных сетях.

– На время осмотра места происшествия автомобиль отсутствовал, – говорится в сообщении Нацполиции.

На вопрос журналистов, чей автомобиль попал под флагшток и кто будет возмещать убытки, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Эдуард Науменко сразу начал отвечать на вторую часть вопроса.

– Здесь нужно понять, чья вина – компании, которая построила флагшток, или компании, которая выполняла работы по подъему. Когда выяснится, тогда будет понятно, кому задавать этот вопрос, – отметил Эдуард Науменко.

Когда журналисты повторили вопрос об имени владельца, заместитель председателя ОГА улыбнулся, вздохнув, и подтвердил версию журналистов о подрядчиках.

– Да, говорят, что автомобиль тех, кто монтировал, я еще не выяснил, – отметил Эдуард Науменко.

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Тем временем источники местных журналистов утверждают, что иномарка принадлежит директору департамента развития территорий, начальнику управления строительства и финансового обеспечения ОГА Виталию Караваеву.

В момент инцидента он находился в салоне авто и чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как на нее упали тонны металла.

Сообщение о падении флагштока в парке Славы Херсона поступило в полицию около 09.00.

Правоохранители открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебная халатность.

Следователи проверят соблюдение техники безопасности, а также вопросы технической исправности и надежности самой конструкции флагштока.

По словам заместителя начальника областного главка полиции Николая Вербицкого, предварительной причиной падения флагштока является повреждение одного из удерживающих тросов.

Источник: Полиция Херсонской области, Херсонская ОГА, Мост

Фото: Константин Васильковский