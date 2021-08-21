Спасатели ГСЧС локализовали и ликвидировали пожар в Броварах. За несколько часов огонь распространился на около 2 тыс. м кв.

По предварительной информации, пострадавших и погибших в результате пожара в Броварах нет.

Из горящего дома спасатели спасли четырех человек.

Известно, что пожар возник в двух квартирах дома. Через некоторое время огонь распространился на крышу пятиэтажки.

Пожар в Броварах

Сообщение о том, что в Броварах горит пятиэтажка, в ГСЧС поступило в 20.05 вечера.

Жители города быстро распространили фото и видео с места пожара.

Сразу после прибытия спасателей началась эвакуация жильцов дома.

Пламя удалось локализовать уже в 22.44 вечера. По состоянию на 23.21 ликвидация последствий пожара в Броварах закончилась.