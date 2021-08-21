Старая хрущевка на столичном Виноградаре. Каретой скорой помощи местных не удивить, потому что здесь преимущественно живут люди пожилого возраста. Однако когда вслед за медиками еще и полицейские примчались с сиреной, люди напугались.

От этого известия у жителей до сих пор мурашки. Их молодой сосед как с катушек слетел и жестоко зарезал своего товарища. К 34-летнему Евгению пострадавший пришел под вечер, однако хозяин гостю был не рад.

Разозлило Евгения то, что товарищ явился без предупреждения, сразу пошел в наступление и потребовал отдать телефон, который он продал своему другу. Спокойного разговора не получилось — началась драка, во время которой мужчина ударил незваного гостя ножом в грудь.

В предсмертной агонии 31-летний Александр еще успел выбежать на улицу. Однако на тротуаре просто упал — длинное лезвие пронзило его сердце.

Накануне Александр продал товарищу старенький телефон за 400 грн. Однако буквально за день мужчина проиграл заработанные деньги и решил вернуть товар.

Обидчик никуда не убегал — полицейские нашли в его квартире окровавленный нож. Евгений ранее судим за имущественные преступления. По его словам, Александр первым напал, а он и не думал, что убьет товарища одним ударом.

Из-за уголовного шлейфа мужчине сложно было устроиться на работу. Он подрабатывал на местном рынке, а еще собирал макулатуру, потому что денег катастрофически не хватало.

Ближайшие соседи таким трагическим финалом не удивлены. Они рассказали, что Евгений устроил у себя дома настоящий притон, куда сходились наркоманы из всего района.

За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Однако покой местным может разве что сниться, поскольку в квартире осталась любимая Евгения. А они, как говорят соседи, друг друга стоят.