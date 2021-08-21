(Українська) У Києві горіла покрівля 5-поверхового житлового будинку у Голосіївському районі

Подразделение ДСНС ликвидировал пожар на крыше 5-этажного жилого дома в Голосеевском районе Киева.

Крыша загорелась рано утром 21 августа. Около шести утра в ДСНС поступила информация, что в 5-этажном жилом доме 47 на улице Васильковской Голосеевского района горит кровля. Огонь охватил площадь около 600 кв.

В Киеве горела крыша 5-этажного жилого дома в Голосеевском районе / 5 фотографий

О жертвах и пострадавших информация пока не поступала.

Пожарные эвакуировали жильцов дома. В частности, они спасли четверо и вывели из дома 50 человек.

К локализации пожара привлекли 40 спасателей и 9 единиц техники ДСНС.

В половине восьмого огонь удалось погасить.