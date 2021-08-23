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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Тропический шторм Генри обрушился на побережье США

шторм океан

Тропический шторм Генри обрушился на северо-восточное побережье США в воскресенье днем, обесточив десятки тысяч домов.

Генри сбавил скорость над юго-западом Род-Айленда.

— Сильные порывистые ветры и ливни продолжаются в некоторых частях северо-востока Соединенных Штатов, — говорится в заявлении Национального ураганного центра.

Есть сведения, что тропическая буря утром взойдет на северо-востоке.

Обильные дожди уже привели к наводнениям в восточных штатах от Нью-Джерси до Массачусетса. Пароходное управления Массачусетса отменил воскресный паромное сообщение между материком и популярными курортными островами Мартас-Винъярд и Нантакет после того, как береговая охрана США закрыла порты на Кейп-Коде и Нью-Бедфорде. Несколько больших мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты в воскресенье.

В некоторых районах штата Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение. В крупных аэропортах с приближением шторма были отменены сотни воскресных рейсов. Синоптики сообщают, что сила “Генри” будет спадать по мере его движения над сушей. Официальные лица предупредили население о возможных подтопления улиц и перебоях в электроснабжении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что восемь мексиканцев стали жертвами урагана Грейс, обрушившийся в субботу на побережье Мексиканского залива.

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