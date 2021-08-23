Тропический шторм Генри обрушился на побережье США

Тропический шторм Генри обрушился на северо-восточное побережье США в воскресенье днем, обесточив десятки тысяч домов.

Генри сбавил скорость над юго-западом Род-Айленда.

— Сильные порывистые ветры и ливни продолжаются в некоторых частях северо-востока Соединенных Штатов, — говорится в заявлении Национального ураганного центра.

7:00 AM EDT Tropical Storm #Henri Update: Tropical storm conditions continue to spread across portions of southern New England https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/citqF6dsNO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2021

Есть сведения, что тропическая буря утром взойдет на северо-востоке.

On #SundayTODAY: @DylanDreyerNBC has the latest on the path of Tropical Storm #Henri. The storm is expected to make landfall in the Northeast this morning. pic.twitter.com/LEDWuLp7vN — TODAY (@TODAYshow) August 22, 2021

Обильные дожди уже привели к наводнениям в восточных штатах от Нью-Джерси до Массачусетса. Пароходное управления Массачусетса отменил воскресный паромное сообщение между материком и популярными курортными островами Мартас-Винъярд и Нантакет после того, как береговая охрана США закрыла порты на Кейп-Коде и Нью-Бедфорде. Несколько больших мостов в Род-Айленде, которые соединяют большую часть штата, были временно закрыты в воскресенье.

В некоторых районах штата Нью-Йорк объявлено чрезвычайное положение. В крупных аэропортах с приближением шторма были отменены сотни воскресных рейсов. Синоптики сообщают, что сила “Генри” будет спадать по мере его движения над сушей. Официальные лица предупредили население о возможных подтопления улиц и перебоях в электроснабжении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что восемь мексиканцев стали жертвами урагана Грейс, обрушившийся в субботу на побережье Мексиканского залива.