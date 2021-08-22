Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма коронавируса Дельта. Пациент был невакцинирован от Covid-19 и имел сопутствующее заболевание.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко.

Мужчине было 36 лет.

— Он был невакцинирован. За пределы Львовской области не выезжал. Поступил в больницу в тяжелом состоянии, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии. Был на аппарате ИВЛ. За его жизнь медики боролись 8 дней, — сообщила Иванченко.

По ее информации, пациент имел сопутствующую патологию — сахарный диабет, то есть был в группе риска и нуждался в вакцинации.

Штамм Дельта подтвердила референс-лаборатория Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, за прошедшие сутки в области подтвердили 36 новых случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее в Тернопольской области от Covid-19 умерла 48-летняя женщина, у которой был диагностирован штамм Дельта.

Женщина недавно вернулась из-за границы. Лечилась в районной больнице.

Источник: Наталья Иванченко