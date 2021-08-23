На Николаевщине женщина вынесла из пожара троих детей — как все было

В тот день Людмила направлялась в магазин.

Вышла из дома и увидела, что из соседского дома валит дым. Женщина бросилась на помощь, зная, что в доме могут быть малые девочки.

— Я испугалась. Вообще ничего не понимала. Я знала, что там трое детей. Что я делала, как я делала, не помню, — вспоминает Людмила Симаненко.

Когда выломала дверь — в задымленной комнате женщина увидела детей без сознания: трехлетнюю Киру и пятилетних близнецов Диану и Тину, больную детским церебральным параличом.

Одну за другой спасительница вынесла девочек на свежий воздух. Между тем к дому приехали пожарные.

— Она очень рисковала своей жизнью и здоровьем, потому что там было сильное задымление, ядовитые продукты горения и также высокая температура, — сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Николаевской области Владимир Спиян.

Все три сестрички сейчас в реанимации, куда дети были доставлены днем ​​в крайне тяжелом состоянии. Две девочки — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Отец девочек предполагает, что те могли играть со спичками и поджечь кровать. Мужчина говорит, что во время пожара пас коров за селом. Жены тоже дома не было. Малышей она оставила на своего и брата, но тот куда-то ушел.

Соседи говорят, что родители девочек с женщиной конфликтовали, а теперь не знают, как ее отблагодарить.

— Юра очень плохо к ней относился. А сегодня говорит: я буду тете Люде ноги мыть, — говорит соседка семьи.

А Людмила уже и забыла о тех распрях. Говорит, главное, чтобы девочки выздоровели.

Что именно вызвало пожар: игры со спичками или, возможно, замыкание электропроводов — спасатели пока выясняют. А отец разгребает пепелище — надо поскорее отремонтировать дом, чтобы детям было куда вернуться.

Источник: СТБ