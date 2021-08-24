Без сознания с судорогами: в Запорожье из детского лагеря в больницу доставили мальчика в коме

В Запорожскую областную больницу доставили из Геническа 12-летнего Тимофея Дегальцева, который впал в кому.

Ребенку стало плохо во время физических нагрузок в одном из детских лагерей Херсонской области.

— Тимофея из лагеря скорая забрала уже без сознания с судорогами. В больнице Геническа диагноз ребенку установить не смогли и его мама настаивала на транспортировке в Запорожье, — сообщила заместитель главы ЗОДА Злата Некрасова.

Реанимобиль в запорожской больнице может передвигаться только по территории Запорожской области, поэтому семье Тимофея нужно было заплатить 60 тыс. грн для его доставки в Запорожье частным реанимобилем. Необходимую сумму удалось собрать благодаря помощи неравнодушных людей и мальчика привезли в Запорожскую больницу.

По информации Златы Некрасовой Тимофей находится в глубокой коме, под аппаратом ИВЛ. Ребенка отвезли на МРТ в 5 больницу. Исследование показало двусторонний отек головного мозга.

16 августа в Украинском детском центре (УДЦ) Молодая гвардия в Одесской области 42 ребенка и двое работников заразились коронавирусом.

Одесские власти планируют детей, которые не контактировали лагерем, где есть больные, отправить домой. Их обязательно протестируют на коронавирус для того, чтобы удостовериться, что они здоровы.

А те дети, которые заболели или контактировали с больными, будут находиться на карантине в течение 14 дней с момента последнего обнаружения больного.

Источник: 061.ua