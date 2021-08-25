В Киеве двое полицейских похитили мужчину и вымогали у него выкуп (ФОТО)

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении двум полицейским. Их обвиняют в похищении человека с целью вымогательства выкупа от него.

По данным следователей, один гражданин Украины узнал, что его знакомый находится в розыске за мошенничество (ст. 190 УК Украины). Поэтому он решил предложить двум сотрудникам полиции имитировать задержания, чтобы получить от этого знакомого выкуп.

В Киеве двое полицейских похитили мужчину и вымогали у него выкуп / 5 фотографий

В конце апреля этого года злоумышленники договорились о встрече с потерпевшим. Тогда они лишили разыскиваемого мужчину возможности передвигаться и заставили сесть в автомобиль одного из полицейских.

Затем правоохранители выдвинули мужчине требование о предоставлении $10 тыс. за то, чтобы они не выдали органу досудебного расследования его местонахождение.

Мужчина согласился на предложение. После этого задержанного возили по городу в течение нескольких часов, чтобы он собрал соответствующий выкуп.

По данным правоохранителей, часть суммы мужчина снял с собственных банковских карточек, еще часть — забрал из дома и одолжил у знакомого.

После этого пострадавший предоставил работникам полиции около 95 тыс. грн. Тогда его отпустили, однако никаких документов о задержании не составляли.

В среду, 25 августа, у этих правоохранителей провели обыски в домах и на работе. Им сообщили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в прокуратуре отметили, что один из правоохранителей уже является обвиняемым в уголовном производстве, которое рассматривается в Голосеевском районном суде Киева.

Источник: Киевская прокуратура

Фото: Киевская прокуратура