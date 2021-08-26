Авария во Львовской области — грузовой поезд сошел с рельсов

На станции Глина-Навария во Львовской области в четверг, 26 августа, сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В результате схода вагонов пострадавших нет. Повреждены вагоны, несколько опор контактной сети и путевое полотно. На месте инцидента работает специальная комиссия УЗ, которая выясняет причины аварии.

При этом задерживаются пассажирские поезда, которые находятся в пути:

№6 Херсон — Ужгород;

№41 Днепр — Трускавец;

№46 Лисичанск — Ужгород;

№146 Ужгород — Львов;

№807 Львов — Коломыя.

— Восстановление движения пассажирских поездов по нечетным путям на участке Глина-Навария — Львов планируется в течение 24 часов, изменение маршрутов пассажирских поездов не планируются, — сообщили в УЗ.

Поезда задерживаются от 50 минут до 1 часа 20 минут.

Во Львовской области грузовой поезд сошел с рельсов: задерживаются поезда / 2 фотографии

Авария Интерсити Киев – Запорожье

В конце марта в д Днепропетровской области сошли с рельсов шесть из девяти вагонов Интерсити №732, который ехал по маршруту Киев – Запорожье.

В вагонах находилось 88 пассажиров.

Для расследования причин аварии Интерсити Киев – Запорожье Укрзализныця создала специальную комиссию.

Фото: Igor Zinkevych