Авария во Львовской области — грузовой поезд сошел с рельсов

На станции Глина-Навария во Львовской области в четверг, 26 августа, сошел с рельсов грузовой поезд. Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
В результате схода вагонов пострадавших нет. Повреждены вагоны, несколько опор контактной сети и путевое полотно. На месте инцидента работает специальная комиссия УЗ, которая выясняет причины аварии.
При этом задерживаются пассажирские поезда, которые находятся в пути:
- №6 Херсон — Ужгород;
- №41 Днепр — Трускавец;
- №46 Лисичанск — Ужгород;
- №146 Ужгород — Львов;
- №807 Львов — Коломыя.
— Восстановление движения пассажирских поездов по нечетным путям на участке Глина-Навария — Львов планируется в течение 24 часов, изменение маршрутов пассажирских поездов не планируются, — сообщили в УЗ.
Поезда задерживаются от 50 минут до 1 часа 20 минут.
Авария Интерсити Киев – Запорожье
В конце марта в д Днепропетровской области сошли с рельсов шесть из девяти вагонов Интерсити №732, который ехал по маршруту Киев – Запорожье.
В вагонах находилось 88 пассажиров.
Для расследования причин аварии Интерсити Киев – Запорожье Укрзализныця создала специальную комиссию.
Фото: Igor Zinkevych