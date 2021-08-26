В Одессе на улице Среднефонтанской автомобиль BMW занесло и отбросило на отбойник. После удара машина загорелась.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

Авария произошла около 22.30, когда транспортное средство следовало по улице со стороны железнодорожного вокзала.

Как установили правоохранители, причиной ДТП является то, что 19-летний водитель не справился с управлением.

На него составили административные материалы по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, дорожных сооружений или другого имущества.

В Одессе иномарка влетела в отбойник и загорелась / 3 фотографии

Водителя ждет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами до одного года.

Чрезвычайные новости собрали топ жутких аварий на дорогах Украины.

Первым в списке опасных мест является поворот на международной трассе возле села Птичье в Ровенской области. Там аварии происходят регулярно и уносят жизни многих людей.

Еще одно место ДТП есть на столичном проспекте. В частности, после аварии с участием автобуса там пострадало 18 человек.

Осторожными нужно быть и на въезде в Киев со стороны единственной скоростной автомагистрали.

Источник: Патрульная полиция Одесской области

Фото: Патрульная полиция Одесской области