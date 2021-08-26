В Одессе на улице Среднефонтанской автомобиль BMW занесло и отбросило на отбойник. После удара машина загорелась.
Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.
Авария произошла около 22.30, когда транспортное средство следовало по улице со стороны железнодорожного вокзала.
Как установили правоохранители, причиной ДТП является то, что 19-летний водитель не справился с управлением.
На него составили административные материалы по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего повреждение транспортных средств, автомобильных дорог, дорожных сооружений или другого имущества.
Водителя ждет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами до одного года.
Чрезвычайные новости собрали топ жутких аварий на дорогах Украины.
Первым в списке опасных мест является поворот на международной трассе возле села Птичье в Ровенской области. Там аварии происходят регулярно и уносят жизни многих людей.
Еще одно место ДТП есть на столичном проспекте. В частности, после аварии с участием автобуса там пострадало 18 человек.
Осторожными нужно быть и на въезде в Киев со стороны единственной скоростной автомагистрали.
Источник: Патрульная полиция Одесской области