Новости Харькова: юноша жестоко убил тещу и инициировал разбой для сокрытия преступления (ФОТО)

В Харькове правоохранители задержали 18-летнего парня, который зарезал собственную тещу в кафе и инициировал разбойное нападение с убийством.

Вечером 25 августа парень сообщил в полицию, что внутри одного из кафе Харькова нашел убитой собственную тещу.

Приехав на место происшествия, правоохранители обнаружили связанное окровавленное тело женщины с мешком на голове. Как они выяснили, погибшая была владелицей этого заведения.

Также, как установили полицейские, из кафе пропали деньги, алкогольные напитки в большом количестве и несколько бокалов.

В то же время в помещении, кроме убитой женщины, никого не было.

Впоследствии полицейские поняли, что обстановка была подозрительной, а поведение заявителя — странным.

А во время следствия правоохранители установили, что именно зять, который сообщил об убийстве, во время конфликта лишил жизни свою тещу.

Парень нанес многочисленные ножевые ранения, а также тупые удары по голове.

После этого он пытался замаскировать преступление под разбойное нападение на кафе и сам вызвал полицию.

Сейчас 18-летнего злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: Департамент уголовного розыска