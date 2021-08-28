Теракт в Кабуле произошел вечером 26 августа. Два взрыва прогремели в эпицентре операции по эвакуации — вблизи аэропорта.

В результате теракта в Кабуле погибло множество афганцев, а также 13 военнослужащих США. По меньшей мере 150 человек получили ранения.

Позже ответственность за теракт в Кабуле взяла террористическая организация Исламское государство. Факты ICTV собрали главные подробности о теракте в Кабуле 26 августа.

Теракт в Кабуле: что известно

Взрывы возле аэропорта Кабула

Вечером 26 августа два взрыва прогремели возле аэропорта города Кабул — столицы Афганистана. Один из них произошел у ворот аэропорта. Там находилось много афганцев, которые пытались покинуть страну.

Второй взрыв прогремел рядом с первым, неподалеку отеля Барон. Именно по этой локации военнослужащие США транспортируют беженцев в аэропорт.

В обоих случаях работали террористы-смертники. После взрывов боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Кто стоит за терактом в Кабуле

Ответственность за теракты в Кабуле взяла террористическая организация Исламское государство (ИДИЛ). Об этом сообщил Telegram канал Amaq, который используют боевики.

ИДИЛ обнародовали фотографию одного из террористов-смертников на фоне их флага. На снимке он держит в руках оружие, а на его теле — жилет.

По предварительным данным, к взрывам причастно афганское отделение Исламского государства — группировка Вилаят Хорасан. Они являются врагами талибов, которые захватили власть в Афганистане, а также выступают против западных стран.

Image: ISIS suicide bomber “Abdul Rahman al-Lowgari who carried out the martyrdom operation near Kabul Airport.” pic.twitter.com/Z9sv8K711S — Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 26, 2021

Причастность ИДИЛ к террористическим действиям также подтвердили в Пентагоне.

Сколько человек пострадало и погибло

По данным органов здравоохранения, Афганистана в результате теракта в Кабуле погибли по меньшей мере 90 человек, около 150 получили ранения.

Пентагон сообщил о смерти 13 американских военнослужащих и 18 раненых. За последние 10 с 20 лет операции США в Афганистане это самые масштабные разовые потери.

Местные больницы сейчас переполнены ранеными пациентами. Кроме того, в стране сейчас значительные проблемы с медицинским персоналом — многие врачи выехали или пытаются это сделать из-за прихода другой власти.

Реакция мира на теракт в Кабуле

Мировое сообщество осудило теракт в Кабуле и выразило соболезнования семьям погибших. На трагедию, в частности, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Жахливий теракт у #Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 26, 2021

Глава государства призвал все стороны конфликта в Афганистане осудить террористический акт, а также ускорить эвакуацию желающих.

Канцлер США Ангела Меркель назвала нападение мерзким и пообещала заботиться о беженцах из Афганистана даже после завершения эвакуации.

Эммануэль Макрон, президент Франции, также пообещал защиту афганцам и гуманитарную помощь. В заявлении Макрон отметил отвагу военных, обеспечивающих проведение эвакуации в Кабуле.

Президент США Джо Байден заявил, что ИДИЛ не избежать наказания за теракты в Кабуле. Он поручил своему командованию нанести удар по руководству и объектах Исламского государства.

Байден отметил, что Штаты, вероятно, знают, кто организовал теракт возле аэропорта столицы Афганистана.

Республиканцы США подчеркнули, что Байден и его администрация должны взять ответственность за смерть американских военных и уйти в отставку или же пройти процедуру импичмента.

Эвакуация продолжается

Несмотря на взрывы в Кабуле и большое количество жертв и раненых, эвакуация людей из Афганистана не прекратится. Операцию продолжат военные США и Великобритании.

Между тем угроза новых терактов в Кабуле остается. Глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи рассказал, что есть информация о подготовке ракетного обстрела аэропорта. Также теракты могут произойти в результате минирования большого количества автомобилей.

Эвакуация желающих покинуть Афганистан продлится до 31 августа — такой дедлайн дали талибы. США и Великобритания ускоряют операцию.

По информации Белого дома, с начала операции из Афганистана вывезли 105 тыс. человек.