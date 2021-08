Теракт в Кабуле произошел вечером 26 августа. Два взрыва прогремели в эпицентре операции по эвакуации — вблизи аэропорта.

В результате теракта в Кабуле погибло множество афганцев, а также 13 военнослужащих США. По меньшей мере 150 человек получили ранения.

Позже ответственность за теракт в Кабуле взяла террористическая организация Исламское государство. Факты ICTV собрали главные подробности о теракте в Кабуле 26 августа.

Вечером 26 августа два взрыва прогремели возле аэропорта города Кабул — столицы Афганистана. Один из них произошел у ворот аэропорта. Там находилось много афганцев, которые пытались покинуть страну.

Второй взрыв прогремел рядом с первым, неподалеку отеля Барон. Именно по этой локации военнослужащие США транспортируют беженцев в аэропорт.

В обоих случаях работали террористы-смертники. После взрывов боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

Ответственность за теракты в Кабуле взяла террористическая организация Исламское государство (ИДИЛ). Об этом сообщил Telegram канал Amaq, который используют боевики.

ИДИЛ обнародовали фотографию одного из террористов-смертников на фоне их флага. На снимке он держит в руках оружие, а на его теле — жилет.

По предварительным данным, к взрывам причастно афганское отделение Исламского государства — группировка Вилаят Хорасан. Они являются врагами талибов, которые захватили власть в Афганистане, а также выступают против западных стран.

Image: ISIS suicide bomber “Abdul Rahman al-Lowgari who carried out the martyrdom operation near Kabul Airport.” pic.twitter.com/Z9sv8K711S

— Evan Kohlmann (@IntelTweet) August 26, 2021