В Казахстане произошел взрыв на складе воинской части, расположенной около города Тараз. В результате пожара погибли четверо военнослужащих.

По данным Минобороны Казахстана, в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из составов.

Инцидент произошел 26 августа около 19.00 по местному времени.

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В больницу города Тараз и в Байзакскую районную центральную больницу доставили 66 пострадавших. Большинство из них получили легкие травмы, двое — тяжелые.

Однако четверо военных погибли в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части.

В частности, погибли сержант Марат Мешинбай, ефрейтор Руслан Жанболатов, служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев.

В то же время связь с несколькими другими военными потеряна. Сейчас продолжаются их поиски, также устанавливают причину возгорания.

После взрыва местное население и жителей окрестных сел — Базарбай, Ушбулак, Жанатурмис — начали эвакуировать. Все дороги к месту пожара, в том числе железную дорогу, перекрыли. Населенные пункты патрулируют.

Источник: Радио Свобода, Минобороны Казахстана