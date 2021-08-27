В Харькове мужчина под утро открыл стрельбу прямо в центре города возле заведения, заполненного посетителями. Напуганные люди кричали и бежали во все стороны, услышав звуки выстрелов. Инцидент произошел в ночь на 21 августа.

Мужчина открыл огонь в воздух, после чего ушел. Очевидцы происшествия сразу вызвали правоохранителей.

На следующий день злоумышленник сам сдался полиции, но в участок пришел с адвокатом. Стрелком оказался 28-летний местный житель по имени Георгий. Ранее у него уже были проблемы с законом. Более того, на момент стрельбы он должен был находиться под ночным домашним арестом.

— Известно, что он официально трудоустроен курьером, он уже получил подозрение по 301 ст. УК — это изготовление или распространение порнографических предметов, — сообщил Дмитрий Чубенко — спикер прокурора Харьковской области.

Причину стрельбы в центре Харькова 28-летний Георгий не указал. По данным прокуратуры, мужчина мог поссориться с кем-то из посетителей заведения.

— Есть понимание, что у человека возникли какие-то неприязненные отношения с кем-то из тех, кто находился в учреждении. После чего он с использованием оружия нарушил общественный порядок. Оружие похоже на автомат. Или это охотничий карабин, или боевой автомат — сейчас устанавливается следствием, — добавил Чубенко.

Мужчине объявили подозрение в хулиганстве с оружием. Однако по мнению адвоката, его подзащитный ничего страшного не сделал.

— Он, действительно, сделал вверх выстрелы, но это было из оружия выхолощенного, так называемого для отстрела холостыми патронами с забитым стволом. То есть это оружие никоим образом не может причинить вреда никому. Мухе не может, таракану не может, не то что человеку, — заявил адвокат Валерий Мамницкий.

На время расследования Георгия таки отправили в изолятор. По просьбе адвоката ему назначили залог в размере 91 тыс. грн. Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.