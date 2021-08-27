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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Выхватил из кармана кошелек и сбежал: в одесской Аркадии мужчина ограбил иностранца

грабіжник, крадіжка

В Одессе 43-летний мужчина ограбил туриста из Европы. Однако через несколько минут правоохранители поймали правонарушителя.

По данным полицейских, инцидент произошел в районе пляжа Аркадия 27 августа.

Так, злоумышленник подбежал к 33-летнему иностранцу, выхватил у него из кармана кошелек с деньгами, банковскими картами и документами. После этого мужчина сбежал с места происшествия.

Новости Одессы: возле Аркадии мужчина ограбил туриста из Европы — фото и подробности

Но через несколько минут его задержали. Грабителем оказался 43-летний выходец из Закавказья.

Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Также мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Теперь фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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