С пистолетами и канцелярскими ножами: топ дерзких ограблений в Украине

Разбойное нападение на ломбард в Киеве — отводим ему первое место в нашем списке самых дерзких ограблений.

Мужчина зашел в ломбард, попросил мобильный телефон, чтобы якобы лучше рассмотреть. А когда взял в руки — быстро направился к двери.

В ответ на требование работника заведения вернуть товар тот вытащил пистолет. Злоумышленника нашли в хостеле уже через несколько часов после ограбления.

Им оказался 31-летний уроженец Сумщины, ранее судимый за имущественные преступления. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Нападение на пункт обмена валют тоже произошло в столице. Грабитель средь бела дня требовал у кассира деньги, угрожая канцелярским ножом. Но женщина не растерялась и нажала на тревожную кнопку. Поэтому нападающему пришлось бежать без наживы. Но отвечать придется за разбойное нападение, потому что его поймали.

Им оказался ранее судимый за кражи 51-летний житель Киевской области.

Нападение на кредитное учреждение. Злоумышленник для большей убедительности брал с собой пистолет. Первый раз подействовало — испуганный кассир отдала грабителю почти 30 тыс. грн. А второе нападение оказалось не таким удачным: сотрудница подняла шум, и бандиту пришлось бежать. Он еще й засветился на камерах наблюдения, поэтому поймали очень быстро.

Задержанный признался, что на преступление пошел, потому что задолжал немалую сумму. Фигурантом оказался ранее не судимый 32-летний уроженец Полтавщины.

Разбойное нападение на почту. Мужчина с ножом ограбил кассу столичного отделения: забрал 22 тыс. грн и исчез. Правоохранителям удалось выйти на след благодаря уличным камерам наблюдения.

Мужчина пять раз отбывал наказание за совершение имущественных преступлений, за которые более 10 лет провел за решеткой. Поймали рецидивиста уже за пределами Киева.