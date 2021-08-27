В Дарницком районе Киева произошла стрельба среди белого дня. Двое мужчин на улице Дьяченко обстреляли автомобиль Volkswagen, после чего сразу скрылись. В результате стрельбы никто не пострадал.

На место прибыла полиция. На иномарке обнаружили следы выстрелов, а в салоне — гильзы и пули.

Злоумышленники передвигались на автомобиле Skoda. Правоохранителям удалось проследить их с помощью системы видеонаблюдения Безопасный город.

Стрельцов задержали представители подразделения КОРД уже в городе Кременчуг. Злоумышленниками оказались 45-летний мужчина из Днепропетровской области и 25-летний житель Кременчуга.

Злоумышленников, обстрелявших среди белого дня авто в Киеве, задержали в Кременчуге / 5 фотографий

Правоохранители изъяли у задержанных автоматическое оружие и другие доказательства — пока эти вещи проходят экспертизу. Злоумышленники мотивы стрельбы в Киеве не объяснили.

Против жителей Днепропетровщины открыли уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Они уже получили сообщение о подозрении.

За совершенное преступление мужчинам грозит заключение на срок от трех до семи лет.