Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Злоумышленников, обстрелявших среди белого дня авто в Киеве, задержали в Кременчуге

стрілянина у Києві

В Дарницком районе Киева произошла стрельба среди белого дня. Двое мужчин на улице Дьяченко обстреляли автомобиль Volkswagen, после чего сразу скрылись. В результате стрельбы никто не пострадал.

На место прибыла полиция. На иномарке обнаружили следы выстрелов, а в салоне — гильзы и пули.

Злоумышленники передвигались на автомобиле Skoda. Правоохранителям удалось проследить их с помощью системы видеонаблюдения Безопасный город.

Стрельцов задержали представители подразделения КОРД уже в городе Кременчуг. Злоумышленниками оказались 45-летний мужчина из Днепропетровской области и 25-летний житель Кременчуга.

стрілянина у Києві
стрілянина у Києві
стрілянина у Києві
стрілянина у Києві
стрілянина у Дарницькому районі Києва
стрілянина у Києві
стрілянина у Києві
стрілянина у Києві
стрілянина у Києві
стрілянина у Дарницькому районі Києва
Злоумышленников, обстрелявших среди белого дня авто в Киеве, задержали в Кременчуге / 5 фотографий

Правоохранители изъяли у задержанных автоматическое оружие и другие доказательства — пока эти вещи проходят экспертизу. Злоумышленники мотивы стрельбы в Киеве не объяснили.

Против жителей Днепропетровщины открыли уголовное производство по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК). Они уже получили сообщение о подозрении.

За совершенное преступление мужчинам грозит заключение на срок от трех до семи лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка