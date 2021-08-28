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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади: животное погибло сразу на месте

В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади: животное погибло сразу на месте

В Харькове водитель автомобиля Volkswagen Passat врезался в лошадь, на которой ехала 24-летняя женщина. В результате аварии животное умерло сразу на месте.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на субботу, 28 августа, на Клочковском спуске.

В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади (ФОТО)
В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади (ФОТО)
В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади (ФОТО)
В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади (ФОТО)
В Харькове автомобиль сбил женщину на лошади: животное погибло сразу на месте / 2 фотографии

В результате аварии женщину доставили в больницу. Там ей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Однако конь умер на месте происшествия, а именно — на проезжей части, где его и сбили.

Причины аварии пока не установлены. Соответствующий инцидент зарегистрирован в Едином учете Харьковского районного управления полиции №3.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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