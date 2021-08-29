В городе Кабул, столице Афганистана, вновь прогремел мощный взрыв. Местные СМИ сообщают о как минимум двух погибших и трех раненых.

Сейчас все подробности инцидента выясняются. Очевидцы публикуют в соцсетях фото- и видеозаписи, где видны черные клубы дыма.

По данным свидетелей взрыва, ракета попала в жилой дом.

تازه:

کابل کې د یوې زوروې چاودنې غږ اورېدل شوی دی.

ویل کیږي، چې دغه چاودنه د کابل هوایي ډګر ته نږدې شوې ده.

تردې مخکې امریکا په د ۳۶ ساعتونو په دننه کې په افغانستان کې د چاودنې په اړه خبرداری ورکړی و. pic.twitter.com/wVNkIQQ99W — KABUL NEWS (@kabulnewstv) August 29, 2021

В Кабуле сейчас проходит операция по эвакуации желающих покинуть Афганистан. За несколько часов до взрыва президент США Джо Байден предупреждал о возможности нового теракта.

26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт. Сначала сообщалось о двух взрывах с участием террористов-смертников. Потом Пентагон заявил, что взрыв был только один.

В результате теракта погибли по меньшей мере 90 человек, около 150 получили ранения. Минобороны США сообщило о смерти 13 военных и 18 раненых. Это наибольшие разовые потери Штатов за последние 10 лет в Афганистане. Подробнее о теракте в Кабуле — в материале.