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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Кабуле снова прогремел взрыв — есть погибшие и раненые

вибух у Кабулі

В городе Кабул, столице Афганистана, вновь прогремел мощный взрыв. Местные СМИ сообщают о как минимум двух погибших и трех раненых.

Сейчас все подробности инцидента выясняются. Очевидцы публикуют в соцсетях фото- и видеозаписи, где видны черные клубы дыма.

По данным свидетелей взрыва, ракета попала в жилой дом.

В Кабуле сейчас проходит операция по эвакуации желающих покинуть Афганистан. За несколько часов до взрыва президент США Джо Байден предупреждал о возможности нового теракта.

26 августа возле аэропорта Кабула произошел теракт. Сначала сообщалось о двух взрывах с участием террористов-смертников. Потом Пентагон заявил, что взрыв был только один.

В результате теракта погибли по меньшей мере 90 человек, около 150 получили ранения. Минобороны США сообщило о смерти 13 военных и 18 раненых. Это наибольшие разовые потери Штатов за последние 10 лет в Афганистане. Подробнее о теракте в Кабуле — в материале.

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